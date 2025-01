Tvplay.it - Juve, il mercato si complica: l’annuncio è una mazzata

Per lasi fa sempre piùta la rincorsa a uno dei rinforzi più importanti richiesti da Thiago Motta per la finestra di gennaio.Sarà un gennaio di sfide importanti, per lantus, in campo e anche fuori. Nelle prossime quattro sfide di campionato i bianconeri avranno il derby col Torino, e poi Atalanta, Milan e Napoli. Una striscia che potrebbe mettere seriamente in crisi Thiago Motta e forse anche la solidità della sua panchina, viste anche le ristrettezze della rosa. E anche dalnon arrivano buone notizie, per sua sfortuna., ilsiè una. (LaPresse) TvPlay.itFuori anche Vlahovic per infortunio, la lista dell’infermeria dellaconta ora cinque nomi, e il più pesante resta quello di Bremer. Motta si attende rinforzi a centrocampo e forse anche in attacco, questo mese, ma è soprattutto la difesa il settore su cui Giuntoli dovrà muoversi con la maggiore urgenza.