"Impianti sportivi migliorati, attività per tutti"

Tre obiettivi da centrare, nel 2025, per l’assessore Ilenia Orologio: "Migliorare la qualità della vita, promuovere l’inclusività e favorire la crescita sociale ed economica". Punto su punto, la rappresentante della Giunta ha descritto gli interventi da attuare, in particolare quelli legati alla delega allo Sport, che sinergicamente si legano a quella ai Lavori pubblici del vicesindaco Valentina Barchiesi. Tra le priorità, "il miglioramento degli, a partire dai lavori in corso per sistemare il campo Amadio dopo l’alluvione e per la riqualificazione dello stadio Roccheggiani, che prevede la ristrutturazione dell’impianto elettrico, della pista di atletica e del campo in erba – ha detto Orologio –. Saranno effettuati interventi anche al PalaBadiali e alla palestra Ferraris, con la sistemazione degli spogliatoi del campo Neri.