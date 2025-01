Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo e le sirene del mercato. Thorstvedt sul taccuino del Torino

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiIn estate, e addirittura lo scorso gennaio, furono Cagliari, Bologna ea cercare di strappare alKristian, che l’idea di un addio l’ha coltivata a lungo, prima di accantonarla una volta che sulla panchina neroverde è arrivato Fabio Grosso. "Abbiamo trovato l’intesa fin da subito. Ci siamo confrontati, lui mi è stato di grande aiuto: non sapevo se continuare, mi ha convinto a restare", raccontò il centrocampista norvegese a ‘La Gazzetta dello Sport’ non più tardi di 15 giorni fa, parlando della sua estate ‘difficile’ come di "un periodo complicato e pieno di cambiamenti". Dai quali ‘Thor’ si è tuttavia affrancato fino a diventare una delle ‘stelle’ delcapolista, con 19 presenze e 7 gol che, ovviamente, hanno acceso su di lui quelle attenzioni di cui il norvegese era già stato oggetto in estate come un anno fa.