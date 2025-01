Iodonna.it - «Il nostro cuore scoppia di amore» ha scritto l'ex Miss Italia su Instagram condividendo le prime immagini della piccola, frutto dell'amore con il calciatore Pietro Pellegri

L’exCarolina Stramare è diventata mamma. La mo25enne ha annunciato sui social la nascitaprima figlia avuta dal 23enne, rivelando il nome scelto per lain un reelil primo, emozionante video mentre, nel letto d’ospedale, assieme all’attaccante’Empoli stringe per la prima volta la bimba dopo il parto. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche ›2019: è la lombarda Carolina Stramare, la ripescata dalla Lollobrigida Carolina Stramare è diventata mammaCarolina Stramare, nel post condiviso con il compagno, ha fatto sapere che il nome scelto per laè Bianca.