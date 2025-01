Iodonna.it - Ha vinto quattro Golden Globe, come miglior film musicale, miglior film in lingua straniera, per l'attrice non protagonista Zoe Saldana, la canzone "El mal", e ora "Emilia Perez" si prepara ad essere uno dei grandi protagonisti degli Oscar

Roma, 7 gen. (askanews) – Hain, per l’nonZoe, la“El mal”, e ora “” siaduno dei. Leggi anche ›s 2025, i vincitori: trionfano “The Brutalist”, “Pérez” e “Sh?gun” Intanto il 9 gennaio ildi Jacques Audiard, che racconta la trasformazione di un narcotrafficante in una donna, arriva nei cinema italiani con le suestraordinarie attrici, Karla Sofìa Gascon, Selena Gomez, Adriana Paz, e la scatenata Zoe, che nelrecita, canta e balla magnificamente. Zoe Saldaña, fantascienza e carriera guarda le foto Leggi anche › Zoein “”: «Il mio mondo è una tribù di donne» «Questo per me non è unpolitico ma è l’inizio di una dibattito che riguarda la nostra società.