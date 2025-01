Francia il ct Deschamps lascerà la Nazionale dopo i Mondiali 2026 | Momento giusto per smettere

Leggi su Sportface.it

di calcio delsaranno l’ultimo grande torneo con Didieralla guida delladella. Lo ha annunciato il commissario tecnico alla tv francese TF1, rivelando che non rinnoverà il contratto in scadenza. “Ho fatto il mio tempo” ha dichiarato il 56enne, che allena ladal lontano 2012, Grazie alla vittoria deinel 2018, fa parte della ristretta cerchia di coloro in grado di conquistare un Mondiale sia da calciatore (nel 1998) che da allenatore: gli altri due a riuscirci sono stati Mário Zagallo e Franz Beckenbauer.Le parole di“A un certo punto bisogna fermarsi e saper dire basta. Sono qui dal 2012 e il mio programma si fermeràil Mondiale del. Mi sembra ilper, c’è una vita anche. Continuerò a lavorare con la stessa voglia e passione che ho sempre avuto, con l’obiettivo che laresti ai vertici del calcio mondiale.