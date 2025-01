Lettera43.it - Femminicidio di Francesca Deidda, c’è l’ok sul giudizio immediato per Igor Sollai

Lo ha deciso gip Ermengarda Ferrarese che ha accolto la richiesta presentata dal pm Marco Cocco e fissato l'udienza per il prossimo 26 febbraio., 43 anni, si trova attualmente a Uta e ha precedentemente confessato l'omicidio e l'occultamento di cadavere della moglie. La donna, 42 anni, è stata uccisa a martellate a San Sperate in provincia del Sud Sardegna nel maggio 2024. Ma il suo corpo è stato ritrovato soltanto il 18 luglio in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito. Il procedimento penale speciale viene richiesto nei casi in cui c'è l'evidenza della prova. Non serve l'udienza preliminare e si passa direttamente al dibattimento.