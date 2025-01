Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 9 all’11 gennaio 2025: Leyla viene arrestata

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetDopo la pausa natalizia, ritorna, sempre più vicina al gran finale. Nei prossimi episodi, dopo aver ottenuto il divorzio da Emir Kozcuo?lu, Nihan Sezin progetta finalmente il suo matrimonio d’amore con Kemal Soydere. In seguito alla festa di fidanzamento, Emir studia però un piano per sabotare l’unione: chiede alla sorella Asu Alacahan di introdursi a casa di Ayhan Kandarli eAcemzade per uccidere quest’ultima. La macchinazione omicida non va a buon fine a causa di un colpo di testa di Asu, che invece cerca di assassinare Nihan.riesce a proteggere la nipote e spara un colpo alla Alacahan, motivo per il qualein attesa del processo. La dizi turca è in onda su Canale 5, durante la settimana, alle 14.10 ed il sabato alle 14.45. Ecco le