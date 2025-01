Ilgiorno.it - Due incidenti in galleria. Statale 36 in tilt

Leggi su Ilgiorno.it

L’asfalto viscido per la pioggia, la velocità eccessiva, il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sono le cause del maxi tamponamento successo ieri mattina in un tunnel della36, la "strada maledetta", tra le più pericolose e trafficate d’Italia. Una mezza dozzina le auto coinvolte, decine le persone, di cui dieci ricoverate in ospedale. L’impressionante carambola è avvenuto intorno alle 7, in pieno orario di punta, nellaBorbino della Superstrada, all’altezza di Abbadia Lariana, in direzione sud, da Colico verso Lecco. "Un primo conducente ha perso il controllo del mezzo per il fondo scivoloso, si è intraversato ed ha terminato la corsa contro la parete del tunnel – è il racconto di un testimone –. Chi lo seguiva ha rallentato, non così il conducente di un’auto, che ha innescato lo scontro a catena".