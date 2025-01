Sport.quotidiano.net - Domenica arbitra. Gavini di Aprilia: nessun precedente

Nel prossimo turno in programma il Picchio sarà chiamato a sfidare la capolista Virtus Entella che, grazie al successo trovato per 2-1 contro il Rimini, ha raggiunto la vetta in solitaria dopo i passi falsi di Ternana e Pescara. La gara in programma al Del Ducaprossima con avvio alle 15 sarà diretta da Simonedella sezione di. Il fischietto laziale vanterà l’ausilio degli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Filippo Pignatelli di Viareggio. Quarto uomo ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata. Connon ci sono precedenti né per l’Ascoli né per l’Entella. Queste le altre designazioni di giornata: Arezzo-Pineto (Vergaro di Bari), Campobasso-Pianese (Djurdjevic di Trieste), Lucchese-Spal (Poli di Verona), Milan Futuro-Torres (Catanzaro di Catanzaro), Perugia-Carpi (Pizzi di Bergamo), Pescara-Rimini (Gauzolino di Torino), Sestri Levante-Pontedera (Gangi di Enna), Ternana-Gubbio (Allegretta di Molfetta), Vis Pesaro-Legnago Salus (Nigro di Prato).