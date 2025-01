Ilfattoquotidiano.it - Divieto di fumo all’aperto a Milano? Basta coi provvedimenti ridicoli: o si cambia o si muore!

di Sara Gandini e Paolo BartoliniSembra una barzelletta, ma è fatto dei giorni nostri. Adal 1° gennaio è scattato ildi. Per ridurre l’inquinamento (!) e salvaguardare l’aria, l’amministrazione vieta quasi ovunque ai fumatori di essere tali. La notizia surreale merita un commento perché, a nostro avviso, rappresenta nel suo piccolo un grande problema di questo tempo. Il disastro ecoclimatico, insieme a guerre, diseguaglianze sociali e flussi migratori in crescita esponenziale, denunciano la crisi radicale di un modello di sviluppo energivoro, iniquo e distruttivo.Dinanzi a tali urgenze le autorità, prive di direttive che possano incidere strutturalmente sulle questioni in gioco – e qui, in particolare, sull’inquinamento causato da traffico, produzione industriale ed emissioni massicce da parte delle frange più ricche della popolazione – reagiscono seguendo lo stesso copione sperimentato durante la gestione (più pazza del mondo) della pandemia.