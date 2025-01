Ilnapolista.it - Danilo come Bonucci, alla Juventus i capitani finiscono fuori rosa (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

)Con, anzi anche con, lasi sta incartando. Lo ha messo(«per il suo bene», sigh) ma vorrebbe soldi per cederlo. E a 33 anni, con il contratto in scadenza, neanche un marziano darebbe un euro a Giuntoli. E cosìsi allena da solo e Thiago Motta prepara per la difesa le sue mosse teoricamente genialmente sorprendenti e praticamente autolesionistiche. Lui sui social scrive: «Ciò che è eroico in un essere umano non è appartenere al gregge». E, scrive la Gazza, “incassa i like di molti compagni di oggi e di ieri”. Certamente Chiellini e Fagioli.Scrive la:Da capitano a, un anno e mezzo dopo il difensore brasiliano ha vissuto la stessa parabola del suo predecessore, Leonardo