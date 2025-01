Iodonna.it - Dalle serie tv ACAB e Ilary ai film Back in Action e Ad Vitam. Ecco i film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2025

Leggi su Iodonna.it

Cosa guardare sue letv in uscita da non perdere.in. Dal 17Due ex spie della Cia, dopo aver abbandonato la vita dell’intelligence per la famiglia, si trovano risucchiati nel mondo da cui avevano cercato di fuggire.. Dal 15Una notte di scontri feroci scuote la Val di Susa, lasciando una squadra del Reparto Mobile di Roma senza guida: il loro capo rimane gravemente ferito. Leggi anche ›tvda. Dal 9Dopo aver raccontato la sua verità sulla separazione dal marito Francesco Totti,Blasi è pronta a raccontare il dietro le quinte della sua nuova vita.