Anteprima24.it - Controllo antidroga dei Carabinieri: fermata una persona al rione Ferrovia

Tempo di lettura: < 1 minutoOperazione distraordinario del territorio da parte deidel 10° Reggimento Campania in supporto ai Colleghi dell‘Arma di Benevento.I militari si sono in particolare soffermati nell’area del. Nel corso di questa attività i militari hanno fermato un soggetto che ha destato la loro attenzione: questadeteneva sostanza stupefacente per usole. L’uomo verrà segnalato alla Prefettura come vuole la leggeun’altra. L'articolodeiunaalproviene da Anteprima24.it.