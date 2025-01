Ilrestodelcarlino.it - "Cerchiamo sponsor per curare i parchi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A.A.A. cercasi volenterosiche si prendano cura di aree verdi pubbliche. Non potendo più assiuna adeguata manutenzione dell’accresciuto numero di aree verdi presenti nel territorio, il Comune di Concordia ha deciso di ricorrere ad un bando per la ricerca di privati, aziende e associazioni che provvedano alla gestione ed al decoro di queste aree. L’iniziativa, che risponde ai criteri del recente Regolamento comunale per la disciplina delleizzazioni, consentirà aglidi ottenere visibilità attraverso la comunicazione sui canali istituzionali e social dell’amministrazione comunale e tramite l’apposizione di cartellonistica nelle aree verdi, nel rispetto del Regolamento per l’esposizione pubblicitaria e del Codice della strada. Le aree disponibili per laizzazione sono quattro: le aree verdi e le aiuole di Piazza Marconi e via Garibaldi, l’area di rinaturalizzazione adiacente alla scuola secondaria Zanoni e il parco vicino al Teatro di Vallalta, comprensivo delle aiuole circostanti.