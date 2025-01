Lettera43.it - Cecilia Sala, il compagno celebra la scarcerazione con le immagini del gol di Grosso alla Germania

Leggi su Lettera43.it

Daniele Raineri,die anche lui reporter, hato la liberazione della giornalista – attesa in Italia nel pomeriggio – con una storia su Instagram in cui ha accompagnato la scritta: «è libera. Un gran lavoro italiano, grazie a tutti» con ledel gol di Fabiocontro lanel Mondiale del 2006.è rimasta detenuta nella prigione iraniana di Evin per 20 giorni, prima dellaavvenuta nella notte.La storia di Raineri su Instagram.Articolo completo:, illacon ledel gol didal blog Lettera43