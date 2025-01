Secoloditalia.it - Cecilia Sala è in Italia. La gioia della premier Meloni: “Bentornata! Ti ringrazio, sei stata forte” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

È finito l’incubo per, il governo a tempo di record è riuscito nel risultato grazie a un lavoro di squadra all’insegnasegretezza evelocità. Il Falcon 900 dell’Aeronautica militare con a bordo la giornalistana, liberata dalle autorità iraniane dopo l’arresto dello scorso 19 dicembre a Teheran, è atterrato a Ciampino intorno alle 16,10. Il volo è partito questa mattina verso le 11 orene, come riferito da una nota di Palazzo Chigi nella quale si sottolineava il successo di un’operazione che ha visto impegnasti governo, Farnesina, diplomazia e servizi.è in: atterrata alle 16,10 a CiampinoSull’aereo insieme alla giornalista del Foglio e di Chora Media anche il direttore dell’Agenzia e sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli, andato personalmente a Teheran.