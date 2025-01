Lapresse.it - Cecila Sala, le tappe della vicenda: dalla detenzione al rientro in Italia

È stata liberata dopo tre settimane la giornalistana Cecilia, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre. Ecco tutte lesua. L’arresto e laLa notizia del suo arresto si è diffusa solo dopo Natale. La Farnesina ha atteso prima di divulgare la notizia perché, nel frattempo, erano già stati attivati i canali diplomatici con il governo iraniano. L’accusa mossa nei confrontigiornalista, 29 anni, era di “violazione delle leggiRepubblica islamica”., giornalista di Chora Media e de Il Foglio, era a Teheran dal 13 dicembre, con un visto regolare. Il suoinera in programma per il 20 dicembre, ma è stata fermata il giorno prima: il suo telefono è rimasto muto da quel momento.è stata rinchiusa nel carcere di Evin, nella capitale, lo stesso in cui fu detenuta la travel blogger Alessia Piperno.