Lanazione.it - Cavallo imbizzarrito, paura in centro a Firenze. Fiaccheraia sbalzata dalla carrozza

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 - Momenti di panico ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina, 8 gennaio, in. Unaha perso il controllo dellaperché ilsi sarebbetransitando al galoppo per alcune strade nel cuore delfino a fermarsi in piazza della Repubblica. L’episodio, ricostruitopolizia municipale anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere, risale a poco dopo le 10.30. Lastava transitando in via del Sole quando si è fermata brevemente, forse per recuperare un oggetto caduto, e al momento di ripartire il, per ragioni da accertare, si è. L’animale ha iniziato a correre, urtando alcuni scooter in sosta senza però farli cadere e proseguendo su via della Spada e via degli Strozzi.