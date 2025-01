Unlimitednews.it - Boston vince a Denver, sconfitte per Lakers e Warriors

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –riscatta il ko nel big match contro Oklahoma e lo fa alla grande imponendosi a. I campioni in carica vincono 118-106, approfittando dell’assenza di Nikola Jokic, costretto al forfait. Un’assenza pesante se non determinante per i Nuggets che reggono il confronto, ma accusano un black-out nell’ultimo quarto permettendo ai Celtics di prendere il largo. Jayson Tatum è il più prolifico dei suoi con 29 punti, ma nella sfida ha un impatto importante anche la doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi di Kristaps Porzingis, senza dimenticare i 19 punti (con 7 assist) di Jrue Holiday e i 14 (con 8 rimbalzi e altrettanti assist) di Jaylen Brown. Senza Jokic,si affida a Russell Westbrook che il suo lo fa mettendo a referto 26 punti e 9 rimbalzi.