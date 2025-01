Unlimitednews.it - Bosch, software e IA per rendere più sicura la vita delle persone

Leggi su Unlimitednews.it

LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ile l’intelligenza artificiale (AI) stanno già plasmando il nostro presente e saranno fondamentali per il futuro.ha riconosciuto fin da subito le opportunità offerte dale dai servizi intelligenti. L’intelligenza artificiale è ora presente in tutti i prodotti dell’azienda tecnologica o è stata utilizzata nella loro produzione. “Ilintelligente e i servizi digitali sono diventati pietre miliari del nostro core business”, ha affermato Tanja Rueckert, membro del Consiglio di Amministrazione di, in occasione della fiera dell’elettronica CES 2025 di Las Vegas, Nevada. Il settore dell’intelligenza artificiale e delcontinua a guadagnare velocità:prevede di raggiungere un fatturato relativo ae servizi di oltre 6 miliardi di euro entro l’inizio del prossimo decennio.