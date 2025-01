Atletica Marcell Jacobs al debutto il 2 febbraio a Boston | sarà sfida con Lyles

Leggi su Ilfaroonline.it

annuncia il suo rientro in gara e lo farà nella imminente stagione indoor dell’leggera internazionale. Il campione mondiale (2022) e vicecampione europeo (2023) dei 60 metri debutterà allora il 2nella distanza e lo farà a, in occasione del New Balance Indoor Grand Prix.Ciuna super. Incontrerà l’oro olimpico di Parigi 2024 dei 100 metri Noah.Per l’atleta delle Fiamme Oroilin questo 2025.L’annuncio è arrivato nella serata italiana di ieri.Come riporta fidal.it – persi tratterà di un ritorno sui 60 metri a distanza di quasi due anni dalla medaglia d’argento conquistata agli Europei indoor di Istanbul 2023 alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli. In questa specialità,è stato campione del mondo a Belgrado nel 2022 con il record europeo di 6.