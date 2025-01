Bergamonews.it - Al via il cineforum itinerante: serata inaugurale a Lottagono di Bergamo

. Venerdì 10 gennaio alle 20.45 il Cineteatrodiospiterà ladi “Al pozzo di Sicar”, ildelle Sale della Comunità della provincia di, che ogni settimana propone proiezioni e incontri di approfondimento.Lo spunto per la tematica che fa da filo conduttore alla rassegna per questa edizione è il motto dell’anno giubilare 2025, che si sintetizza nelle parole “Pellegrini di speranza”.Ad aprire le danze sarà “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, che ripercorre la storia della regista e del padre Luigi: durante il periodo degli anni di piombo, da lotte politiche e sociali, padre e figlia condividono la passione per il cinema. Il padre è un personaggio importante e impegnato: Lugi Comencini, appunto, celebre regista cinematografico e televisivo.