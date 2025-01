Zonawrestling.net - Abbiamo ancora bisogno di Kenny Omega

Il termine “” indica una condivisione. Vorrei che condividessimo questo concetto: “di”. Ne. Come una dipendenza dalle cose belle, che ci riportano al piacere del wrestling. Quello puro, senza troppi fronzoli, raccontato e messo in scena benissimo. Davanti ad una prima scialba puntata di Raw su Netflix, non è un caso che a rimanere più impresso nella mente di una parte di fan sia il match di Wrestle Dynasty con Gabe Kidd. A 41 anni, coi problemi fisici che ha avuto, riavvolgere il nastro così è stato un regalo inestimabile per tutti. A tal punto da inserirlo con molta facilità e a 11 mesi dalla conclusione, come uno dei migliori incontri del 2025.necessità,per un po’ e fintanto che può, checi regali dei gioielli.