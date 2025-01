Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le scosse del devastante terremoto che ha colpito la regione cinese del Tibet uccidendo almeno 53 persone sono state avvertite anche nella vicina capitale del Nepal Kathmandu in alcune parti dell’India riferiscono i media locali di video pubblicati dall’emittente statale cinese hanno mostrato case distrutte con muri divelti le immagini di sorveglianza hanno mostrato persone che correvano per i corridoi di un negozio mentre gli scaffali tremavano violentemente facendo cadere a terra oggetti si parla di un terremoto di magnitudo 6.0 Nepal è Tibet ci sarebbero molte vittime si aggiudica il primo premio della Lotteria Italia di quest’anno da €5000000 il biglietto T come Torino 1 step 3756 venduto a Maglie in provincia di Lodi Premio della Lotteria Italia da €2000000 va al tagliando venduto a Pesaro terzo premio da €2000000 è stato vinto il biglietto venduto a Palermo il quarto premio da un milione e mezzo va al tagliando venduto a Torino È il quinto e ultimo premio di prima categoria da €1000000 va al tagliando venduto a Dolo in provincia di Venezia Spagna americana di Paola Cortellesi ha dato i suoi frutti tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per lotta per miglior film dell’anno appare anche del rischio tomorrow titolo americano del successo di Botteghino c’è ancora domani pubblicato pubblico e critica firmato Ral italiana per essere ammesso dall’ Accademia a cazzeggiare in questa categoria un film deve essere stato in programma nelle stalle nordamericane almeno 7 giorni Nell’arco del 2024 assume i contorni di una polemica interna ed europea lo scoop di Bloomberg arriverà ad un accordo avanzato tra l’Italia e speck elon musk per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura Il governo di servizi di telecomunicazioni sicuri un’operazione dal valore di un miliardo e mezzo di euro per il progetto prevede un sistema capitato di Massimo Livello per le reti telefoniche servizi internet del Governo italiano e comunicazioni militari e servizi satellitari per le emergenze secondo me il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente designato dagli Stati Uniti Donald Trump andiamo a chiudere con lo sport Supercoppa Inter Milan finisce 2 a 3 di rossoneri vincono in rimonta lautaro Martinez segna il primo di recupero del primo tempo Raddoppia treni per pulizie Reggio i compiti poi abbiamo a pochi secondi dal termine della partita regala il Trofeo accontenta e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nota compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa