Ilgiorno.it - Trentotto anni fa la scoperta del cadavere di Lidia Macchi: omicidio senza giustizia dal 1987

Milano, 7 gennaio 2024 –. Una vita, in un mondo che macina avvenimenti alla velocità di una Formula 1. Eppure l’diresta una ferita ancora aperta. Per la famiglia, per gli amici e per tutta la comunità di Varese. Ancora alla ricerca di unache, con il passare degli, ha sempre più il sapore di un’aspirazione utopica. A meno che, se c’è qualcuno che custodisce un qualche tremendo segreto nel cuore, si decida a liberarsi di un peso. O, comunque, di dare un contributo sostanziale a una verità sempre sfuggita, quasi negata. LaIldi, studentessa ventunenne di Comunione e Liberazione fu scoperto il 7 gennaioin una zona isolata fra i boschi di Cittiglio, il Sass Pinì. Il suo corpo è riverso a fianco della Panda con la quale aveva lasciato la casa di famiglia nel rione di Casbeno due giorni prima, il 5 gennaio, per andare a trovare un’amica ricoverata in ospedale.