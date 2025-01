Nerdpool.it - THE KARDASHIANS: ecco il teaser della stagione 6

Disney+ ha diffuso ildell’attesa sestadi The. La serie originale debutterà giovedì 6 febbraio 2025 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Le Kardashian-Jenners tornano per un anno pieno di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra, mentre rivestono i loro ruoli di mamme e donne in carriera, per superare gli ostacoli che si presentano nelle loro vite sempre più complicate. Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membrifamiglia. Oltre alla “Modalità Junior” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.