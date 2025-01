Gqitalia.it - TAG Heuer è il nuovo official timekeeper di Formula 1

Leggi su Gqitalia.it

I rumours si rincorrevano da mesi, ma la conferma ufficiale è arrivata solo ora: TAGè ildel campionato del mondo di1, che nel 2025 festeggia il suo 75° anniversario. Un annuncio che in realtà era nell'aria quando, lo scorso ottobre, la maison del lusso francese LVMH aveva comunicato una decennale partnership globale con la competizione regina dei motori, menzionando il coinvolgimento di TAGtra i suoi brand di proprietà nell'operazione. Quello della maison svizzera, da sempre legata al mondo dello sport, è in realtà un ritorno in un ruolo che aveva già avuto in passato - dal 1992 al 2003 - e che vanta alcuni primati con la F1: TAGè stato il primo luxury brand ad avere il proprio logo su una vettura di1 nel 1969, il primo a sponsorizzare una squadra nel 1971 e, con 239 vittorie, 613 podi, 9.