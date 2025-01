Bergamonews.it - Successo al supplementare per Treviglio. Cade ancora la BluOrobica a Bologna

Leggi su Bergamonews.it

Foppiani Fidenza-TAV72-78 d1ts (26-19, 14-15; 5-22, 22-11; 5-11)Foppiani: Valsecchi 8, Valdo 27, Bellini 10, Restelli 6, Mane 2; Alì 3, Scattolin 5, Ranieri 6, Galli, 3, Diarra 2; Pezzani ne, Cortese ne. All. Bizozi.TAV: Vecchiola 11, Alibegovi? 2, Reati 6, Sergio 13, Marciuš 19; Abega 3, Cagliani 7, Zanetti 7, Manenti 10; Sissoko ne, Daccò ne. All. Villa.La TAVconclude il girone d’andata con unprezioso, battendo Fidenza 72-78 dopo un overtime. Una vittoria sofferta, che vale il 15°stagionale e consolida il secondo posto in classifica, a metà stagione.Coach Villa schiera inizialmente Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Sergio e Marciuš, mentre gli emiliani rispondono con Valsecchi, Valdo, Bellini, Restelli e Mane. La partita inizia con equilibrio: Vecchiola apre le marcature, ma Fidenza risponde con grande precisione al tiro, trascinata dalle triple.