Stipendi 2025 | ecco come cambiano tasse e detrazioni con la nuova Manovra

La Legge di Bilancio per ilporta novità importanti sugli, soprattutto per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Confermata la struttura dell’Irpef a tre aliquote, introdotta nel 2024. A cambiare sono lefiscali, che favoriscono i redditi fino a 50mila euro e penalizzano chi supera i 75mila euro.Leggi anche: Il governo Meloni aumenta le accise sul gasolio: quanto costerà il diesel nelLe tre aliquote IrpefL’Irpef rimane a tre scaglioni:23% per i redditi fino a 28mila euro;35% per i redditi tra 28.001 e 50mila euro;40% per i redditi superiori a 50.001 euro.Questa struttura deriva dall’accorpamento dei primi due scaglioni, realizzato lo scorso anno. Il governo aveva promesso di abbassare l’aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33%, ma non ha trovato le risorse necessarie.