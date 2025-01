Ilgiorno.it - Seriate, 39enne accoltellata dal marito: presidio contro la violenza sulle donne. “Diciamo basta”

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 7 gennaio 2025 – Si apre il nuovo anno e ladi genere, determinata dalla cultura patriarcale e del possesso, non accenna a diminuire: l’ultimo episodio è accaduto a, la mattina del 6 gennaio, quando una donna di 39 anni è statadalnel parcheggio di un supermercato. La coraggiosa reazione di una cassiera, die uomini presenti che sul suo esempio sono intervenuti, ha contribuito a salvare la donna e a fermare l’aggressore insieme alle forze dell’ordine. BERGAMO//DONNANEL PARCHEGGIO LIDL DI//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL La Rete bergamascaladi genere esprime tutta la sua solidarietà nei confronti della vittima che sta lottando per la sua vita. E allo stesso tempo ancora una volta chiama la comunità a farsi sentire e a essere accanto a lei e a tutte le altrenelche, come già annunciato nei giorni scorsi, si terrà domani 8 gennaio a Bergamo in Largo Rezzara dalle 18.