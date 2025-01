Ilfattoquotidiano.it - “Quando imparerete a verificare le notizie, penso sia il minimo”: la mamma di Fedez si scaglia contro i giornalisti. Ecco cosa è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Primi giorni dell’anno e prima smentita per Annamaria Berrinzaghi. La madre di, che sui social compare con il nome di Tatiana, si èta duramentei media probabilmente per smentire la notizia della vendita di Villa Matilda, la casa sul lago di Como acquistata dal rapper milanese e Chiara Ferragni nel 2022,ancora erano sposati.A quanto pare, però, alcune informazioni trapelate sarebbero scorrette, almeno secondo quanto scrive Annamaria sui social. La notizia sarebbe stata lanciata in anteprima da Gabriele Parpiglia, che su RTL ha svelato le cifre della transazione: stando alle parole dell’esperto di gossip, infatti, la casa sarebbe stata venduta per circa 10-11 milioni di euro a un facoltoso inglese la cui identità sarebbe rimasta anonima. Ma, almeno secondo la madre di, non sarebbe andata propriamente così: “leprima di scriverle su un giornale,le fontisia il“, ha tuonato la donna sui social.