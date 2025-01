Inter-news.it - Pulisic: «Milan, vittoria frutto del nuovo spirito. Conceicao? Fame batte tattica!»

Christian ha parlato nel post-partita di Inter-Milan, sfida vinta 3-2 dai rossoneri anche grazie al gol dell'americano. La vittoria è valsa ai meneghini la conquista dell'ottava Supercoppa Italiana. LE DICHIARAZIONI – Christian si è espresso a Italia1 al termine di Inter-Milan: «Per noi è il trofeo più importante. Abbiamo avuto la capacità di cambiare la partita, oggi come l'ultima volta. Avete visto oggi la nostra mentalità, lo spirito proprio della nostra squadra. Di Conceição mi ha sorpreso l'intensità in allenamento, il fatto che lui abbia sottolineato più volte l'importanza della fame. Ci ha tenuto a ribadire come questa 'fame' sia più importante della tattica».