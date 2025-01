Ilfattoquotidiano.it - Polemiche per la canzone napoletana vietata in un locale di Firenze, la replica del ristoratore: “La regola del karaoke è questa”

In undinon si canta in napoletano. È statal’accusa lanciata da un cittadino originario di Benevento, Pasquale Abbatiello, 26 anni, che la notte di Capodanno aveva deciso di festeggiare cantando unain lingua, “Tu si ‘a fine do munno” dell’artista siciliano Angelo Famao, durante la seratain undel capoluogo toscano. Ciò, però, gli sarebbe stato impedito, appunto perché sarebbe vietato cantare in napoletano all’interno di quel. O, almeno, è quanto spiega Abbatiello in un video diventato subito virale sui social. Un’accusa a cui ha risposto anche il titolare del bar in questione, Riccardo Tarantoli, che ha negato qualsiasi intento discriminatorio. Ma sulla questione sono intervenuti altri personaggi di rilievo, tra cui il sindaco di Benevento, che ha preso le difese del 26enne.