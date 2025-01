Liberoquotidiano.it - "Omicidio nel West End", il giallo con una troupe cinematografica

NELEND Sky Cinema Uno ore 21.15 Con Saoirse Ronan, Sam Rockwell e Adrien Brody. Regia di Tom George. Produzione USA 2021. Durata : 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Nel 1953 in un teatro delEnd londinese, si tiene la centesima replica del dramma "Trappola per topi" di Agatha Christie. Unas' installa nel luogo programmando di girare una versione della piece. Ma ci scappa sul serio un morto. Scotland Yard indaga e in supporto arrivano due poliziotti americani PERCHE' VEDERLO perchè è un divertente gioco sullo spunto di una storia mai raccontata. A 70 anni dalla sua uscita "Trappola per topi" è forse l'unico testo della Christie mai portato in cinema (a Londra le rappresentazioni del "Moustrap" sono diventate attrattiva turistica).