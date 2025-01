Quotidiano.net - Nuovo governo austriaco. Il presidente dà l’incarico al leader dell’ultradestra

Un altro Paese in bilico nell’Unione Europea, un altro possibilevicino alla Russia di Putin. Herbert Kickl,del Partito della libertà(Fpö), ha ricevuto ieri daldella Repubblica un mandato per cercare di formare l’esecutivo, a seguito delle elezioni parlamentari dello scorso settembre. La formazione di estrema destra ottenne un clamoroso 28,8% battendo il partito popolare(Övp), di orientamento conservatore e guidato dal cancelliere uscente, Karl Nehammer, arrivato al secondo posto. E paradossalmente potrebbe venirgli in aiuto proprio chi aveva cercato di ostacolarlo. Per Kickl infatti si tratta del primo tentativo, dopo che ildella Repubblica, Alexander Van der Bellen, aveva concesso proprio a Nehammer la prima opportunità di formare uned evitare che un partito di estrema destra prendesse il potere nel Paese per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale.