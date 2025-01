Lanazione.it - Nel Nuovo Montale le classi del triennio

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERAOggi è il tanto atteso giorno dell’apertura del. Così la "geografia" dell’istituto che comprende i licei linguistico, scienze umane tradizionale e scienze umane economico sociale non sarà più distribuita in varie zone della città, ma nel solo Villaggio Scolastico. Da una parte all’altra di via Salcioli dove resta l’attuale sede centrale e, di fronte, ile modernissimo edificio. Ma quali sono gli studenti e le studentesse che occuperanno i locali appena costruiti e arredati? S tratta di tutte ledeldei tre indirizzi. Quindi, terze, quarte e quinte del lunguistico e dei due indirizzi delle scienze umane da domani troveranno posto nella nuova scuola. Le prime e le seconde di tutti e tre gli indirizzi, invece, sono dislocate nella "vecchia" sede di via Salcioli.