N come Napoli N come Neres

E’ (anche) ildi David: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Ancora una volta devastante. Davids’è preso definitivamente il. Ed ora può rilanciare in maniera prepotente la sua carriera che sembrava da star tra l’Ajax e la nazionale brasiliana, prima dell’infortunio, dello stop allo Shakhtar per i noti e drammatici motivi e la ripartenza al Benfica. Il brasiliano ha confermato l’impatto devastante con la Serie A e che probabilmente il suo arrivo è stato un po’ sottovalutato. Probabilmente a causa anche dei tempi d’inserimento con Conte (13 panchine ed una titolarità in campionato prima di Udine). N di, N diNella vittoria pesante e schiacciante di Firenze s’è preso nuovamente la copertina. Grazie ovviamente al gol che ha sbloccato ed incanalato la gara anche se la sua prova è stata (di nuovo) completa da ogni punto di vista.