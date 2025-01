Panorama.it - Musk contro Soros: il cortocircuito delle ipocrisie tra sovranismo e ingerenze straniere

Ilinternazionale è servito. Nel bel mezzopolemiche sul presunto accordo tra governo italiano e Elonriguardante la rete satellitare Starlink – accordo al momento smentito – il magnate di Tesla punta il ditol’altra storica eminenza grigia al centro da anni di tutte le teorie del complotto, vale a dire l’intramontabile George. Scrivesu X: “ha speso milioni per creare il falso incubo dei richiedenti asilo, che sta distruggendo Europa ed America”. Il messaggio diè chiaro: chi si indigna sulla basevoci di ingerenza straniera, ha sempre scelto il silenzio di fronte alle scorribande del miliardario ungherese. E quindi non può dar lezioni di trasparenza.E’ la contraddizione di una sinistra che, pur presentandosi come il terminaletecnocrazie sovranazionali, oggi si scopre sovranista solo a sentire i rumors di un’ingerenza americana.