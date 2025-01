Metropolitanmagazine.it - Morto a 86 anni Peter Yarrow, il cantante folk di Peter, Paul e Mary

A dare la notizie il portavoce del gruppo Ken Sunshine:, dello storico gruppo” si è spento a 86. Stando a quanto riportato dai quotidiani americani, il musicista èogg. Si è spento nella sua casa dell’Upper East Side di Manhattan, dopo quattrodi battaglia contro il cancro.Si è spento a 86ilIl gruppo aveva collezionato parecchi successi, a partire dal brano Puff the Magic Dragon (numero 2 di Billboard), Day Is Done e The Great Mandala. La loro musica è stata fortemente associata ai movimenti per i diritti civili, e soprattutto contro la guerra del Vietnam.si era avvicinato alla musica dopo la laurea. Aveva infatti frequentato la scenadei club del Greenwich Village: “Volevo fare musica che creasse un senso di comunità”, aveva raccontato.