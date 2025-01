Tg24.sky.it - Monza, uomo di 38 anni accoltellato a morte dopo una lite: fermata la compagna

Leggi su Tg24.sky.it

Undi 38, Marco Magagna, è stato ucciso con almeno una coltellata al torace la notte scorsa intorno alle 2.30 in casa in Brianza. L’omicidio sarebbe stato commesso dalla, una donna di 33, nella loro abitazione a Bovisio Masciago (). La donna è stata poidai carabinieri e portata in caserma per essere sentita. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe scattata al culmine di una