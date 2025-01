Ilgiorno.it - Monza, Marta Fascina torna allo stadio: “Me l’ha chiesto Silvio in sogno”. Ma l’effetto talismano non serve

Milano, 7 gennaio 2025 – “L’ho sognato qualche notte fa, mi diceva: ‘anche per me, i ragazzi hanno bidi aiuto’. Era sono venuta”. Sembra che a portare l’ultimo amore diBerlusconi domenica al vecchio Brianteo sia stato un. Struggente, romantico, ma purtroppo vano. Con un mesto sorriso, alla deputata azzurranon è rimasto altro da fare che vedere ilperdere la quinta partita consecutiva e sprofondare in quell’ultima posizione che significa retrocessione, mentre per la prima volta anche fuori de in curva esplodeva la contestazione. Cosa avrebbe fatto? È finito l’idillio? “si rivolterebbe nella tomba” commenta senza mezzi termini Martina Sassoli, politica, ex fedelissima di Berlusconi in Forza Italia, oggi in consiglio regionale con Letizia Moratti e in Comune anel Gruppo Misto.