Secoloditalia.it - Monza, lite di coppia finisce in tragedia: ma stavolta la donna reagisce e a morire accoltellato è il compagno

Leggi su Secoloditalia.it

unaviolenta tra due conviventiin: con una 33enne che accoltella e uccide in casa il. Dunque,– malgrado lo schema più ricorrente sia quello dell’uomo che maltratta, picchia o uccide la moglie o la ex – il tragico epilogo di oggi ribalta i piani: e inverte i ruoli di vittima e carnefice. Sì perché, nonostante la ricostruzione dei fatti sia in via di accertamento, stando a quanto fin qui emerso sulla vicenda, in questo caso non ci ritroviamo di fronte all’ennesimo femminicidio: la vittima, infatti, è l’uomo delladalla compagna. Il 38enne Marco Magagna è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un fendente al torace che non gli ha dato scampo.Ed è proprio nell’abitazione nei dintorni diche, dopo l’allarme lanciato dalla, i carabinieri della compagnia di Desio e i militari della Tenenza di Cesano Maderno intervenuti nell’abitazione di Via Tonale a Bovisio Masciago, hanno arrestato lache di lì a poco, agli inquirenti ha detto: «Mi ha aggredito e io mi sono difesa».