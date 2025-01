Mondiali di Sci Alpino per Atleti Sordi, l’Italia in gara dall’8 al 14 gennaio

Leggi su Ilfaroonline.it

Sarà la località slovacca di Jasna a ospitare l’edizione 2025 dei Campionatidi sciper. L’evento, in programmaal 14, vedrà in, per i colori azzurri, Luca Loranzi e Gabriele Matteo Calcaterra, entrambi portacolori della Scialis Asd Aps. Per quanto riguarda lo staff, in Slovacchia ci saranno il direttore tecnico Cinzia Bernecoli, l’allenatore federale Claudio Ravetto e lo skiman Dino Palmi.Dodici le Nazioni partecipanti: Austria, Germania, Giappone, Svezia, Repubblica Ceca, India, Polonia, Italia, Slovacchia, Svizzera, Francia, Ucraina. Dopo la cerimonia di apertura, prevista martedì 7, il primo impegno per glisarà quello del super g, in programma mercoledì 8. Giovedì 9 sarà la volta della combinata, mentre venerdì 10 sarà la volta del gigante.