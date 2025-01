«Mio padre è arrivato in ospedale a Palermo per una frattura alla spalla e, dopo 17 giorni, è morto»

Leggi su Open.online

«MioGiuseppe Barbaro èal pronto soccorso di Villa Sofia con laspche si era provocato cadendo in casa il 21 dicembre. Fino al 24 è rimasto al pronto soccorso in una lettiga, in corridoio. Laveniva semplicemente fasciata e immobilizzata con indicazione di necessità di riduzione chirurgica da programmare “appena possibile”. Godeva di buona salute e non soffriva di altre patologie». Questo il racconto all’Ansa, della figlia dell’uomo,in, a17d’attesa per un intervento chirurgico. «Ci è stato detto che non c’era posto in ortopedia e solo il 24 è stato portato in reparto. I medici ci hanno riferito che c’era un turno e che presto sarebbe stato operato. Durante iantecedenti al trasferimento in reparto abbiamo più volte fatto notare che mionon poteva alimentarsi autonomamente per via della fasciaturaparte superiore sinistra del corpo – aggiunge la figlia -.