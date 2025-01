Amica.it - Meghan Markle ritorna su Netflix con l’orologio di Lady Diana

Dopo aver (ri)aperto il suo account personale su Instagram,sucon un nuovo programma With Love,.La duchessa del Sussex si cimenterà con la cucina, ma anche con il giardinaggio ed esperienze per lei nuove come l’apicoltura. Tra torte, focacce e coppe di gelato, a catturare l’attenzione sono i gioielli da migliaia di sterline. Così la troviamo in cucina ad armeggiare con pentole e attrezzi di vario tipo, indossando l’anello di fidanzamento con diamanti o orecchini vistosi (e preziosi). Immancabili l’orologio di Cartier che ha ereditato dae diversi bracciali in oro. La serie sarà disponibile sudal 15 gennaio. Non ci resta che attendere per scoprire anche i look minimal chic della duchessa. GUARDA LE FOTOIl ritorno disu Instagram, il nuovo video di William e Kate e le altre foto royal della settimana Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAsucon l’orologio diAmica.