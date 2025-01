Ilnapolista.it - Luiz Felipe al Marsiglia, era l’alternativa del Napoli a Danilo

Leggi su Ilnapolista.it

va al. L’ex difensore della Lazio eradel. Ilha ufficializzato l’acquisto del nuovo difensore attraverso i suoi canali social. ? ? ? ????????? Le joueur 0?0?4? ???? ?????? ????? rejoint le Peuple Bleu&Blanc Plus d’infos https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB— Olympique de Marseille (@OMOfficiel) January 7, 2025La Gazzetta il 31 dicembre: Manna aspetterà qualche altro giorno, poi punterà suManna, direttore sportivo del, aspetterà qualche altro giorno, poi punterà su. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.Ilvuolee aspetta che tra lui e la Juve si trovi il punto di incontro per dirsi addio e voltare pagina. Ma non potrà restare a lungo in attesa, perché l’arrivo di un nuovo difensore è diventato una necessità dopo l’infortunio di Buongiorno.