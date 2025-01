Lapresse.it - Lucca, 53enne muore in cartiera: probabile caduta dall’alto

Incidente mortale sul lavoro questa sera attorno alle 20.15 in unaa Lunata, nel comune di Capannori, provincia di. L’allarme è stato lanciato al 118 per un uomo, del 1971, trovato privo di vita all’interno dello stabilimento dellaSmurfit Kappa in via Pesciatina. Si tratta di una: i rilievi sono ancora in corso. Per l’uomo però, nonostante i repentini soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti l’automedica di, una ambulanza della Croce Rossa di, i carabinieri e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.