Ilgiorno.it - Lotteria Italia 2025: il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro venduto all’Autogrill Somaglia Ovest (Lodi)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 gennaio– Sono stati annunciati subito dopo la mezzanotte i premi di prima categoria, i più ricchi, della. E la Lombardia ha fatto il botto, conquistando il: nella trasmissione in diretta tv Speciale Affari Tuoi è stato annunciato da Stefano De Martino, insieme ai suoi ospiti, in particolare Gianni Morandi, il numero di serie delda 5di. Si tratta del T173756, in provincia di. È la quinta volta – dal 2000 – che la Lombardia vince ildella. Ilda 5didella2024 è statopresso l’Autogrill, in provincia di, secondo quanto apprende Agipronews. Per la seconda volta consecutiva la Lombardia si conferma la regione più fortunata d', dopo il successo dell'anno scorso a Milano.