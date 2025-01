Lo "Zampogna Fest" ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura

Leggi su Dayitalianews.com

A partire dal primo gennaio,è diventata la, e le note dellohanno animato il quartiere di San Girolamo nel cuore del centro storico. Ventidue musicisti provenienti da tutta la Sicilia hanno riempito l’aria di melodie allegre. L’idea delloè stata proposta al Comune dall’associazione Sikania in Movimento, guidata da Alfio Leocata, riconosciuto come Tesoro umano vivente del Reis per il suo talento nel suonare il friscalettu, e con la direzione artistica di Berta Ceglie, attrice e regista di grande fama.Prima dei concerti itineranti lungo via Atenea e nel quartiere di San Girolamo, dove è presente un suggestivo presepe, si è tenuto un convegno al Seminario Vescovile intitolato “Zampogne: tradizioni, costruzione e suonipopolare”.